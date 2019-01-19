ИА «Ореанда-Новости» Россиянин Александр Жуков, обвиняемый в кибермошенничестве, был экстрадирован из Болгарии в США. Об этом сообщает посольство России в Вашингтоне в Twitter.

На данный момент, по информации, полученной от дипмиссии, Жуков находится в тюрьме в Бруклине.«В ближайшее время сотрудники консульства в Нью-Йорке посетят соотечественника в тюрьме. Окажут ему все необходимое консульское содействие», — говорится в сообщении.В посольстве сообщили, что россиянину предъявили обвинения «в сговоре с целью компьютерного мошенничества».

Жуков был задержан в Варне в ноябре прошлого года. В США его обвиняют в рекламном интернет-мошенничестве на 36 миллионов долларов. По подозрению в махинациях кроме Жукова по этому делу проходят ещё пять граждан России: Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев, а также двое граждан Казахстана: Сергей Овсянников и Евгений Тимченко.Следственные органы считают, что они взламывали компьютеры и похищали личные данные «при отягчающих обстоятельствах». Также они обвиняются в отмывании финансовых средств.

Согласно данным следствия, Жуков и его сообщники с сентября 2014 года по декабрь 2016-го накручивали просмотры на сайтах с целью привлечения рекламодателей. Клиенты оплачивали несуществующие просмотры, а банда злоумышленников заработала более семи миллионов долларов за «рекламу, которую никогда не просматривали реальные пользователи интернета». Позже ими была создана ещё одна компьютерная сеть, на которой мошенники заработали 29 миллионов долларов. По данным следствия, Жуков работал на некоего работодателя, если он откажется сотрудничать со следствием и выдать имена тех, на кого он работал, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сейчас задержаны ещё два фигуранта этого дела: Овсянников и Тимчинко, первого задержали в Малайзии, второго – в Эстонии. Остальные пока остаются на свободе.



