ИА «Ореанда-Новости» В Пентагоне Марк Эспер перед началом новой встречи сказал коллеге из Норвегии, что большая часть денег уже поступила, а значит задержка ничего не решает.





Напоминаем, что до этого Дональда Трампа обвинили в том, что он ищет помощи Украины. По мнению демократов, американский президент повременил с выплатой денег Украине так как решил очернить имя соперника – Джо Байдена. Выборы состоятся в ноябре 2020 года и Украина вполне может стать тем самым рычагом, который поможет Трампу опять прийти к власти.