Об исследовании, раскрывающим причину короткой жизни мужчин, рассказывается в публикации на Phys.org.гетерогаметнымУ самок многих представителей животного мира есть две X-хромосомы, то есть 2 копии половых генов. В связи с этим неполноценная ДНК способна компенсироваться наличием здоровой ДНК. В таком случае вредные последствия, связанные с наличием мужской хромосомы, должны прослеживаться у всех существ гетерогаметного пола.Учёные, изучив продолжительности жизней животных, пришли к выводу что, в среднем, представители животного мира с гетерогаметным полом на 17,6 % живут меньше гомогаметных особей.