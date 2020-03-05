05.03.2020, 07:33
Загадка короткой жизни мужчин раскрыта
ИА «Ореанда-Новости». Учёные, представляющие австралийский Университет Южного Уэльса, выяснили, что мужчины живут меньше женщин не только и-за образа жизни, но и в связи с особенностями в Y-хромосомах. Об исследовании, раскрывающим причину короткой жизни мужчин, рассказывается в публикации на Phys.org.
Учёными была изучена гипотеза, в которой утверждается, что Y-хромосома не в состоянии защитить на 100 процентов организм с гетерогаметным полом (XY) от губительных мутаций в X-хромосоме. У самок многих представителей животного мира есть две X-хромосомы, то есть 2 копии половых генов. В связи с этим неполноценная ДНК способна компенсироваться наличием здоровой ДНК. В таком случае вредные последствия, связанные с наличием мужской хромосомы, должны прослеживаться у всех существ гетерогаметного пола.
Учёные, изучив продолжительности жизней животных, пришли к выводу что, в среднем, представители животного мира с гетерогаметным полом на 17,6 % живут меньше гомогаметных особей.
Учёными была изучена гипотеза, в которой утверждается, что Y-хромосома не в состоянии защитить на 100 процентов организм с гетерогаметным полом (XY) от губительных мутаций в X-хромосоме. У самок многих представителей животного мира есть две X-хромосомы, то есть 2 копии половых генов. В связи с этим неполноценная ДНК способна компенсироваться наличием здоровой ДНК. В таком случае вредные последствия, связанные с наличием мужской хромосомы, должны прослеживаться у всех существ гетерогаметного пола.
Учёные, изучив продолжительности жизней животных, пришли к выводу что, в среднем, представители животного мира с гетерогаметным полом на 17,6 % живут меньше гомогаметных особей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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