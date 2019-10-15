ИА «Ореанда-Новости». Между загрязнением воздуха и повышением выкидышей в Китае нашли связь.



Исследование, которое пришло к такому заключению, опубликовано в журнале Nature Sustainabillity.

По результатам исследования известно, что если беременная женщина проживает в местности в которой высокий процент загрязнённости в воздухе, то шанс выкидыша повышается. Это может случиться уже в первые 14 недель срока.

В исследовании поучаствовало 250 тысяч китайских женщин. Это помогло выяснить, что самые мелкие частицы могут проникать в лёгкие, кровь и даже в плаценту человека. Поэтому пыль, сажа и другие загрязняющие элементы могут оказать негативное влияние не только на взрослых людей, но и на ещё не родившихся.

Исследователи надеются, что таким образом смогут привлечь власти Китая к тому, чтобы повлиять на объём вредных выбросов.

В России показатель смертей из-за загрязнения воздуха держится на уровне 120 тысяч человек в год. Это меньше, чем в прошлом году, но по-прежнему высоко.