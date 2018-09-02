ИА «Ореанда-Новости». Жители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с воинскими почестями простились с главой ДНР Александром Захарченко, возглавлявшим республику с 2014 года. Он погиб 31 августа в результате взрыва в одном из ресторанов в центре Донецка. Захарченко похоронили на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе.

Церемонию прощанию организовали в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, возле которого был вывешен портрет лидера ДНР. Она продолжалась более четырёх часов.

Попрощаться с Захарченко приезжали люди со всех уголков республики, с разных городов и районов, начиная занимать очередь к гробу с самого раннего утра. Администрация руководителя республики позже сообщила, что по предварительным данным число желающих принять участие в церемонии прощания еще до 12:00 достигало почти 70 тысяч человек.

После 12:00 началось траурное шествие в центре Донецка в память о главе ДНР, в котором приняли участие около 200 тысяч человек. Гроб с телом Захарченко был размещён на лафете артиллерийского орудия, которое буксировал грузовой автомобиль. Шествие за машиной прошло по главной улице до здания администрации, а после автомобиль отправился на кладбище.

Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом.

Церемония похорон продлилась примерно час.

Могила Захарченко находится рядом с могилой Арсена Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви), которые также погибли в результате терактов.

Жителей Донецка утрата лидера сплотила и породила настоящий народный траур. Захарченко запомнился им как настоящий патриот и волевой человек, который шёл впереди сам и вёл за собой других. Для многих он стал олицетворением борьбы всего Русского мира против фашизма. Сейчас люди уповают на последователей Захарченко, которым предстоит взять управление республикой в свои руки в такой непростой для неё момент.

Дань памяти лидеру отдали не только на родине (в самой республике и ЛНР) – прибыли проститься делегации из России, Южной Осетии и Абхазии.