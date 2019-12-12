ИА «Ореанда-Новости». Мария Захарова рассказала, как изменился подход к переговорам украинских представителей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подход к переговорам представителей украинской стороны изменился. Она объяснила, что поменялся как тон, так и манеры ведения переговоров. Об изменениях в позиции Киева Захарова говорила в эфире программы «вечер с Владимиром Соловьёвым».

Так, помимо нового тона, представители Украины приобрели реалистичность в манере ведения переговоров. Теперь они оперируют правовыми терминами и действую в русле интересов различных слоёв общества.

Встреча лидеров «нормандской четвёрки» прошла в понедельник. Главы России, Германии, Франции и Украины пришли к тому, что принятые ранее Минские соглашения останутся главным путеводителем для дальнейшей работы. Это значит, что к концу марта грядущего года необходимо провести ещё несколько операций по разведению сил и открыть пункты пропусков.