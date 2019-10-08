ИА «Ореанда-Новости». Благодаря аналитикам стало ясно, чего ждать от рубля этой осенью.



На данный момент доллар стоит 64,88, что не является его худшим показателем. Особенно если учесть последние скачки цен на нефть. Однако западные финансисты предупреждают о возможном резком падении доллара, которое они прогнозируют уже в середине октября. Причина – необычные для российской валюты условия.

По информации, предоставленной Rabobank, рубль упадёт до 68 рублей в течение двух недель.

В последние месяцы рубль показывал себя очень хорошо, учитывая новые американские ограничения и цен на нефть. Поэтому, по мнению одного из швейцарских банков, российская валюта является любопытной для инвестиций.