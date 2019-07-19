ИА «Ореанда-Новости» . В индонезийской провинции Джакарта двое строителей выпили слишком много энергетических напитков и умерли. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.

По данным полиции, мертвые тела Агуса и Ахмада Рийоно обнаружил их прораб во вторник, 16 июля. Мужчина решил, что строители отлынивают от работы, и заглянул в их съемные комнаты. В помещении также лежали пустые пакеты от порошкового энергетика, две бутылки энергетического коктейля и две бутылки воды.

«Мы считаем, что жертвы умерли от передозировки энергетических напитков. Они вдвоем употребили целую упаковку сухого энергетика, — отметил криминалист Том Сираит. При этом они весь день ничего не ели».

Полицейские не зафиксировали следов насилия на телах мужчин. «На месте не было признаков борьбы. Они простые чернорабочие, — объяснил Сираит. — Когда они уставали, они спасались подобными напитками».Трупы отправили в местную больницу для проведения аутопсии.

Напомним, ранее сообщалось, что зависимая от энергетических напитков британка временно утратила способность видеть, слышать, чувствовать и чуть не умерла. Она решила рассказать свою историю, чтобы власти запретили продавать энергетические напитки подросткам. Бет Гейм начала пить энергетики с 11 лет. Она выпивала шесть банок напитка в день в течение четырёх лет, пока не попала в больницу. «Я не могла ни слышать, ни видеть и ничего не чувствовала», — рассказала девушка. Её пульс был около 320 ударов в минуту при норме в 60-80 ударов.

Врачи поставили Гейм диагноз наджелудочковая тахикардия и прописали сильнодействующие лекарства. Через некоторое время девушке пришлось от них отказаться из-за постоянных галлюцинаций. Также доктора предупредили Гейм, что, скорее всего, у неё и в дальнейшем будут подобные приступы, и запретили ей заниматься спортом и пить напитки с содержанием кофеина, в том числе энергетики.

Сейчас Гейм 19 лет, и она решила рассказать свою историю, чтобы власти запретили продавать энергетические напитки подросткам. По её словам, энергетики — это «легальные наркотики, которые продаются в школьных столовых».