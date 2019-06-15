ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через фонтан, когда приезжал в Мариуполь, пишут РИА Новости.



Украинский лидер сначала выступил на Театральной площади города, а потом направился к Драматическому театру. Однако вокруг него быстро образовывалась толпа.



Тогда президент вместе с охранниками пробежал через работающий фонтан, чтобы срезать дорогу к машине. Отмечается, что граждане последовали его примеру и также пошли через фонтан.