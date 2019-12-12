Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и следствия в поимке виновных в убийстве журналиста. Но также отметил, что сейчас надо найти заказчика убийства. Информация была озвучена на проведённой брифинге сегодня, 12 декабря.Он надеется, что на третьей встрече по убийству журналиста Павла Шеремета будет озвучено имя заказчика преступления.