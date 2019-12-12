12.12.2019, 23:19
Зеленский лично поручил найти заказчика убийства Павла Шеремета
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Зеленский лично поручил следствию найти заказчика убийства Павла Шеремета, сообщает издательство «ТАСС».
Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и следствия в поимке виновных в убийстве журналиста. Но также отметил, что сейчас надо найти заказчика убийства. Информация была озвучена на проведённой брифинге сегодня, 12 декабря.
Украинский лидер сказал, что расследование не должно происходить в « в формате сериала». Он надеется, что на третьей встрече по убийству журналиста Павла Шеремета будет озвучено имя заказчика преступления.
Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и следствия в поимке виновных в убийстве журналиста. Но также отметил, что сейчас надо найти заказчика убийства. Информация была озвучена на проведённой брифинге сегодня, 12 декабря.
Украинский лидер сказал, что расследование не должно происходить в « в формате сериала». Он надеется, что на третьей встрече по убийству журналиста Павла Шеремета будет озвучено имя заказчика преступления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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