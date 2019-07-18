ИА «Ореанда-Новости» Первый помощник президента Украины Сергей Шефир допустил, что глава Украины Владимир Зеленский после окончания президентского срока может вновь вернуться в киноиндустрию в качестве продюсера. Также Шефир добавил, что он вместе с Зеленским мечтает получить кинопремию «Оскар».

Однако ответа на вопрос, будет ли Зеленский вновь заниматься актёрством, Шефир не дал. Помимо этого, помощник главы государства добавил, что ждёт возвращения к работе в студии «Квартал 95», которая для него является делом жизни. При этом, он подчеркнул, что с творчеством им пришлось повременить, чтобы «чтоб сделать что-то важное для страны».