ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил, что признание «формулы Штайнмайера» не означает, что он сдаст страну, пишет «Интерфакс».



Зеленский заявил, что на Донбассе должен быть полностью прекращён огонь, выведены иностранные военные формирования. На границе с Россией, по словам президента, должны быть украинские пограничники.



Кроме того, Зеленский отметил, что должен быть обмен пленными, а выборы на Донбассе должны пройти по украинскому законодательству с доступом украинских кандидатов, журналистов и международных наблюдателей.



Президент заверил граждан, что согласование «формулы Штанмайера» не предполагает ни признания присоединения Крыма к России, ни отказа от Донбасса.