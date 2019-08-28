ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев был бы рад присоединению США к «нормандскому формату» по урегулированию конфликта на Донбассе, пишут РИА Новости.



Своё заявление украинский лидер сделал на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Зеленский также отметил, что надеется, что США будут в большей степени привлекаться к переговорам по Донбассу.



Отмечается также, что встреча Зеленского и Болтона была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнёрства между Украиной и США, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.