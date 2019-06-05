Зеленский подчеркнул, что это не самый лучший фон для обсуждения ситуации. Украинский лидер рассказал, что при недавнем обстреле погибли трое военнослужащих, ещё три человека получили ранения.Президент также добавил, что Украине не надо напоминать о российской агрессии.