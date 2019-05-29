ИА «Ореанда-Новости» Чтобы быть ближе к народу, президент Украины Владимир Зеленский предложил политикам питаться шаурмой. Снимок, где он обедает этим блюдом, Зеленский выложил у себя Instagram.

Глава государства написал, что при плотном графике именно шаурма может стать спасением. При этом, он заявил, что в том, чтобы питаться этим рулетом из лаваша нет ничего неудобного или позорного. По мнению Зеленского мясо в блюде помогает не «забронзоветь» и быть ближе к людям, особенно шаурма полезна представителям власти, считает президент Украины.