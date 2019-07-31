ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский предложил мэру города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль, чтобы погасить долги города по ЖКХ, пишет «МК».



Отмечается, что долги у города возникли после того, как он взял на себя задолженность предприятия «Смелаэнергоинвест», однако погасить их не смог. Задолженность составляет около трёх миллионов гривен (более 115 тысяч долларов).



Чиновники на совещании с президентом начали перекладывать вину за долги друг на друга. Тогда Зеленский спросил у мэра, есть ли у того машина. Градоначальник ответил, что владеет автомобилем Toyota. Тогда президент посоветовал продать машину, чтобы погасить долги, отметив, что тогда отопительный сезон точно не будет сорван.



Украинские СМИ также отметили, что в декларации Федоренко указан также автомобиль Porshe Cayenne, а у его супруги - Mercedes Benz G500.