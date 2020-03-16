ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский предложил кабмину с 17 марта запретить работу торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и других заведений сферы развлечений и услуг, пишет «Интерфакс».



Под запрет также попадают фитнес-центры и учреждения культуры. Эта мера нужна для борьбы с коронавирусом. При этом глава государства отметил, что рестораны и кафе могут продолжать работу, если у них есть услуга по доставке еды на дом.



Кроме того, Зеленский предложил ввести запрет на железнодорожное, авиационное и автобусное пассажирское сообщение между городами и областями, а также запретить работу метро в городах.

