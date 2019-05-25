25.05.2019, 17:59
Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН обязать Россию освободить моряков
ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения морского трибунала должно стать для Москвы сигналом к прекращению конфликта с Киевом.
Украинский лидер отметил, что Россия может начать разблокировать переговоры по проблемам, которые сама же и создала.
Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву по ходатайству Украины обязал Россию передать арестованных моряков на Украину и вернуть задержанные корабли.
Украинский лидер отметил, что Россия может начать разблокировать переговоры по проблемам, которые сама же и создала.
Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву по ходатайству Украины обязал Россию передать арестованных моряков на Украину и вернуть задержанные корабли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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