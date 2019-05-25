Украинский лидер отметил, что Россия может начать разблокировать переговоры по проблемам, которые сама же и создала.Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву по ходатайству Украины обязал Россию передать арестованных моряков на Украину и вернуть задержанные корабли.