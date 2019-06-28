ИА «Ореанда-Новости» . Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в честь Дня конституции, который отмечается в стране 28 июня.

«Недавно на Книжном арсенале журналисты спросили меня: как Вы думаете, какую книгу должен прочитать каждый украинец? Ответ был очевиден — это конституция Украины. Я хочу, чтобы мы любили День конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем знать нашу конституцию», — сказал Зеленский в видеообращении в Instagram.

Сам глава государства процитировал третью статью основного закона, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются на Украине наивысшей социальной ценностью.

В шутку Зеленский предложил депутатам не участвовать во флешмобе, так как все «и так прекрасно знают их любимую статью» — №80 «О неприкосновенности».

День конституции Украины отмечается с 1996 года, когда была принята конституция независимого государства. Ранее в Сети возмутились словами Зеленского, назвавшего украинок брендом и туристическим символом страны. Интернет-пользователи обвинили украинского лидера в сексизме и запустили флешмоб с тегом #Я тебе не бренд.