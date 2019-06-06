ИА «Ореанда-Новости» . Нового президента Украины Владимира Зеленского обвиняют в плагиате речи своего предшественника Петра Порошенко, которого, он в действительности не совершал. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Речь идёт о словах Зеленского, которые он якобы произнес на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе в среду, 5 июня.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму», — сказал Зеленский. Эта цитата появилась в Twitter администрации президента. Спустя три часа пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что политик дословно повторил слова бывшего главы государства, сказанные им на съезде партии «Европейская солидарность».

Как отмечает издание, цитата действительно получилась дословной — Порошенко заявлял о «смерти российского имперского проекта» 18 мая в Twitter. Также сохранилось видео с его выступлением. Примечательно, что видео с подобными словами Зеленского отсутствует, поскольку в реальности он их не говорил. Цитаты «смерти имперской России» нет на видео брифинга Зеленского с Туском. Она есть лишь в Twitter президентской администрации и не удалена до сих пор.

В администрации Зеленского между тем обвинили в диверсии сотрудников МИДа. В заявлении на сайте сказано, что тезисы для выступления политика готовили именно работники внешнеполитического ведомства, при этом продолжая работать на Порошенко. Начато служебное расследование.