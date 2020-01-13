ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым создаётся единый национальный реестр лиц, осуждённых за преступления, совершенные против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пишет «МК».



Вести реестр будет украинский Минюст. Там будет представлены информация об имени осуждённых, наказании, которое они отбыли, и о текущем месторасположении. Доступ к базе будут иметь только прокуроры, следователи и другие уполномоченные люди.



Первый вариант законопроекта предусматривал также положения о добровольной химической кастрации педофилов, но в последующих редакциях норму убрали из текста документа.