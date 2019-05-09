ИА «Ореанда-Новости» Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал быть благодарными ветеранам войны за освобождение от нацизма. Об этом Зеленский написал на своей страничке в Facebook, рассказав, что 9 мая он посетил могилу своего деда Семёна Ивановича Зеленского, который прошёл войну. Своего предка избранный президент назвал «одним из героев, которые защитили Украину от нацистов».

Кроме того, Зеленский заявил, что День Победы – это своеобразный День Благодарения, и граждане должны быть благодарны ветеранам каждый день за возможность родиться и жить. Также он отметил вклад украинского народа в Великую Победу.