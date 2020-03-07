ИА «Ореанда-Новости». Владимир Зеленский заявил, что его президентство схоже с дырявым судном. Такое сравнение президент Украины привёл в интервью британскому изданию Guardian.

По мнению Зеленского, сейчас в стране «везде дыры». Сам президент постоянно пытается их «заткнуть руками и ногами». Таким образом украинский лидер образно описал ситуацию на Украине и постоянно возникающие проблемы, которые приходится решать самому президенту.

Журналист заметил, что с таким количеством «дырок», Украина походит на тонущее судно. Однако украинский президент возразил и заявил, что страна не тонет.