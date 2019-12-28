28.12.2019, 22:20
Зеленский внёс в Раду законопроект о децентрализации власти
ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию страны, пишет «МК».
Речь идёт о децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Это второй подобный законопроект. Ранее оппозиционные фракции раскритиковали предыдущую версию документа. Они отметили, что предложенные изменения концентрируют власть в руках президента.
Чем новая версия документа отличается от предыдущей, пока неизвестно.
Речь идёт о децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Это второй подобный законопроект. Ранее оппозиционные фракции раскритиковали предыдущую версию документа. Они отметили, что предложенные изменения концентрируют власть в руках президента.
Чем новая версия документа отличается от предыдущей, пока неизвестно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии