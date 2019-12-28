Речь идёт о децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.Это второй подобный законопроект. Ранее оппозиционные фракции раскритиковали предыдущую версию документа. Они отметили, что предложенные изменения концентрируют власть в руках президента.Чем новая версия документа отличается от предыдущей, пока неизвестно.