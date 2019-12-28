ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию страны, пишет «МК».

Речь идёт о децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Это второй подобный законопроект. Ранее оппозиционные фракции раскритиковали предыдущую версию документа. Они отметили, что предложенные изменения концентрируют власть в руках президента.

Чем новая версия документа отличается от предыдущей, пока неизвестно.