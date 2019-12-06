ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в «нормандском формате» в Париже, пишет «Интерфакс».



Зеленский отметил, что уже он уже неоднократно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, но это были лишь телефонные разговоры. Украинский лидер заметил, что хотел бы приехать с «нормандского саммита» с ощущением, что все на самом деле хотят закончить «эту трагическую войну».



Зеленский подчеркнул, что он это сможет понять только лично за столом переговоров.