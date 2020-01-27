Ранее украинским Институтом национальной памяти были запрещены работы по поиску польских легионеров 1915-1916 годов в населенном пункте Костюхновка, расположенном в Волынской области. Мораторий ввели в качестве ответа на вандализм в Польше относительно украинских памятников.Президент Украины также отметил, что Киев и Варшава договорились укреплять и развивать дружественное партнёрство. Он сказал на совместном брифинге с главой Польши Анджеем Дудой, что два государства движутся вперёд.