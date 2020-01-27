27.01.2020, 16:41
Зеленский заявил, что Украина и Польша понизили градус эмоций вокруг истории
ИА «Ореанда-Новости». В понедельник президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено о снижении градуса эмоций вокруг совместных трагичных страниц истории украинскими и польскими властями.
Ранее украинским Институтом национальной памяти были запрещены работы по поиску польских легионеров 1915-1916 годов в населенном пункте Костюхновка, расположенном в Волынской области. Мораторий ввели в качестве ответа на вандализм в Польше относительно украинских памятников.
Зеленский недавно сделал заявление о готовности Киева разрешить на Украине данных поисковых работ.
Президент Украины также отметил, что Киев и Варшава договорились укреплять и развивать дружественное партнёрство. Он сказал на совместном брифинге с главой Польши Анджеем Дудой, что два государства движутся вперёд.
Ранее украинским Институтом национальной памяти были запрещены работы по поиску польских легионеров 1915-1916 годов в населенном пункте Костюхновка, расположенном в Волынской области. Мораторий ввели в качестве ответа на вандализм в Польше относительно украинских памятников.
Зеленский недавно сделал заявление о готовности Киева разрешить на Украине данных поисковых работ.
Президент Украины также отметил, что Киев и Варшава договорились укреплять и развивать дружественное партнёрство. Он сказал на совместном брифинге с главой Польши Анджеем Дудой, что два государства движутся вперёд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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