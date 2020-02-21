21.02.2020, 15:16
Зеленский заявил, что Украина напоминает Европу Средних веков
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Зеленский, президент Украины, в своём комментарии к событиям в Новых Санжарах, где жители выступили с протестом против того, чтобы в их посёлке размещали украинцев, эвакуированных из КНР, сравнил свою страну с Европой Средних веков. Об этом рассказывает ТАСС.
Зеленский заявил, что в его стране часто говорят о том, что Украина - это Европа. По его словам, вчера ему показалось, что Украина - это Европа эпохи Среднивековья.
20 февраля в Харькове приземлился самолёт, на борту которого находились сорок пять украинцев, прибывших из КНР, и несколько граждан других государств. Жители посёлка Новые Санжары в Полтавской области, не желающие, чтобы рядом с ними разместили сограждан, эвакуированных из Уханя, заблокировали трассу и вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате инцидента пострадали пятеро сотрудников полиции.
Зеленский заявил, что в его стране часто говорят о том, что Украина - это Европа. По его словам, вчера ему показалось, что Украина - это Европа эпохи Среднивековья.
20 февраля в Харькове приземлился самолёт, на борту которого находились сорок пять украинцев, прибывших из КНР, и несколько граждан других государств. Жители посёлка Новые Санжары в Полтавской области, не желающие, чтобы рядом с ними разместили сограждан, эвакуированных из Уханя, заблокировали трассу и вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате инцидента пострадали пятеро сотрудников полиции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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