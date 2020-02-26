ИА «Ореанда-Новости» . В своём выступлении на форуме «Age Of Crimea Forum» глава Украины Владимир Зеленский назвал возвращение «Крыма» новой национальной идеей государства. Об этом сообщает издание «RT».

«Я должен начать с очевидных для всех вещей: неделя состоит из семи дней, Земля является круглой, Крым – часть Украины, а его возвращение – неотъемлемая часть идеи государства», - заявил Зеленский в рамках форума.

Следует напомнить, что летом прошлого года украинский президент утверждал, что страна придерживается самой жёсткой позиции по поводу «возвращения» территории. В свою очередь, президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что для России вопрос о принадлежности Крыма давно закрыт, поскольку референдум в Крыму был проведён в полном соответствии со всеми нормами международного права.