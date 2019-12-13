13.12.2019, 10:09
Зеленский заявил о готовности пожать 100 раз руку президенту России в случае возвращения Крыма
ИА «Ореанда-Новости». В эфире телеканала "1+1" главой Украины Владимиром Зеленским было сказано о том, что он пожмёт руку лидеру России Владимиру Путину, если будет возвращен "оккупированный Донбасс". Если же будет возвращён Крым, Зеленский готов пожать руку Владимиру Путину сто раз.
Он отметил, что на такие вещи он пойдёт только ради достижения результата, так как Крым будет обязательно возвращён. Когда Зеленскому задали вопрос о том, пожал ли он на "нормандском саммите" руку президенту России, он заявил, что пожал, поскольку это принято на встречах на высшем уровне. По его словам, без рукопожатия невозможно решать вопросы и о чём-то пытаться договориться.
При этом президент Украины заявил, что если украинские власти хотят прекращения войны, они должны разговаривать.
Он отметил, что на такие вещи он пойдёт только ради достижения результата, так как Крым будет обязательно возвращён. Когда Зеленскому задали вопрос о том, пожал ли он на "нормандском саммите" руку президенту России, он заявил, что пожал, поскольку это принято на встречах на высшем уровне. По его словам, без рукопожатия невозможно решать вопросы и о чём-то пытаться договориться.
При этом президент Украины заявил, что если украинские власти хотят прекращения войны, они должны разговаривать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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