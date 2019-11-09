09.11.2019, 16:46
Зеленский заявил о переводе управления армией на стандарты НАТО
ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который обеспечивает переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО, пишет RT.
Отмечается, что процедура перехода должна быть завершена уже к концу этого года.
Так, в украинской армии внедрят новую объединённую систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам военного альянса. Поручение украинский лидер дал министру обороны страны Андрею Загороднюку. Кроме того, на Украине создадут ещё один правоохранительный орган — военную полицию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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