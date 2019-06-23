ИА «Ореанда-Новости». В 5 км от Петролии (Северная Калифорния) произошло землетрясение магнитудой в 5,6 единиц. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Жертв и пострадавших от стихийного бедствия не обнаружено. Первые толчки были зафиксированы 23 июня в 3:53. Люди, живущие неподалеку, писали на своих страничках в социальных сетях, что чувствуют дрожь под ногами.

Эпицентр землетрясения находится на глубине 9,5 км. По заверениям Геологической службы угрозы образования ценами нет.

В июне этого года в южной части Калифорнии наблюдалась серия из небольших подземных толчков. В этой местности землетрясение проявляется часто, так как она расположена вблизи разлома литосферных плит.