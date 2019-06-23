Землетрясение силой 5,6 баллов произошло недалеко от Калифорнии
ИА «Ореанда-Новости». В 5 км от Петролии (Северная Калифорния) произошло землетрясение магнитудой в 5,6 единиц. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Жертв и пострадавших от стихийного бедствия не обнаружено. Первые толчки были зафиксированы 23 июня в 3:53. Люди, живущие неподалеку, писали на своих страничках в социальных сетях, что чувствуют дрожь под ногами.
Эпицентр землетрясения находится на глубине 9,5 км. По заверениям Геологической службы угрозы образования ценами нет.
В июне этого года в южной части Калифорнии наблюдалась серия из небольших подземных толчков. В этой местности землетрясение проявляется часто, так как она расположена вблизи разлома литосферных плит.
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