По данным Геологической службы США было зафиксировано несколько подземных толчков разной степени, но самый мощный пришёлся на Тиран. В Тиране сотрясения достигли 5,8 баллов по шкале. Эпицентр располагался в 60 километрах от столицы страны, а очаг разлома земной коры пролегал на глубине 10 километров.

Землетрясение было настолько сильным, что дрожали здания, из стен выпадали кирпичи, а люди в страхе покидали свои квартиры. Эди Рама, премьер министр Албании, вынуждено отменил поездку в США.

Материальный ущерб все ещё подсчитывается.