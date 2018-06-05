ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На протяжении более трех десятилетий политические эксперты, описывая демографическую реальность, сравнивали латиноамериканских избирателей со «спящим гигантом». Перед каждыми президентскими выборами много говорят о том, насколько важны голоса латиноамериканцев для Белого дома. В Калифорнии латиноамериканцы составляют почти 40% от общей численности населения. Даже если их политическое влияние еще не полностью реализовано, участие в калифорнийских выборах латиноамериканцев впечатляет, особенно по сравнению с такими штатами, как Аризона и Техас.

Согласно данным Института государственной политики Калифорнии, латиноамериканцы составляют 34% взрослого населения штата, но на их долю приходится лишь 18% избирателей. Хотя латиноамериканцы проживают по всему штату, избиратели из Латинской Америки непропорционально сконцентрированы лишь в определённых городских районах.

В преддверии президентских выборов 2016 года многие аналитики предсказали «эффект Трампа», ожидая, что латиноамериканцы окажутся на гораздо более высоком уровне из-за антииммигрантской риторики кандидата. Но на опросы демонстрировали обратное. По данным Бюро переписи, явка избирателей среди латиноамериканцев Калифорнии в 2016 году выросла примерно на 30% по сравнению с 2014 годом, но не более, чем в прошлые президентские годы выборов. Показатель явки на выборах для промежуточных месяцев 2014 года составлял около 25% латиноамериканцев, по сравнению с 37% избирателей со всего штата в целом.

По словам профессора публичной политики и журналистики в Университете Южной Калифорнии Роберто Суро, который писал о латиноамериканцах и политике около десяти лет, избирателей среди выходцев из Латинской Америки не больше других, а, скорее, наоборот.