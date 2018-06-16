ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Известный антироссийский активист Пётр Павлинский оказался слишком большой занозой даже для терпеливых французов. Суд Франции поместил активиста под бессрочный арест. Напоминаем, что он находится в заключении ещё с 2017 года. Самое комичное в этой ситуации то, что Франция сама предоставила ему политическое убежище. Они даже не подозревали с чем им придётся столкнутся. Так же стало известно, что у активиста выявлен букет психологических заболеваний в виде «бредовых и навязчивых идей» и «желания переступать закон». Впрочем, как мы помним ранее со слов российских психиатров, такая коллекция недугов не достаточна для помещения в психбольницу. Посмотрим, что решат французы на счёт безработной жертвы кремля.

Петр Павлинский — это, пожалуй, живая легенда российского арт хауса. Он стал известен благодаря своим воистину безумным акциям, из которых поджог двери на Лубянке, пожалуй, самый безобидный. Во время акции «Шов» в поддержку Pussy Riot, он в буквально смысле зашил себе рот нитками. Проводя акцию «Туша», активист нагишом лёг у здания Заксобрания Санкт-Петербурга обмотавшись при этом колючей проволокой. Но самая пугающая, хотя и своеобразно забавная акция была проведена на Красной площади. Активист в буквально смысле прибил гвоздём свою мошонку к красной площади. К счастью для него полицейские заметили. В противном случае при слишком резком поднятии с земли, которое регулярно практикуют представители правоохранительных органов, Павлинский смог бы лучше понять боль дооравшихся по весне котов.

Наверняка многие уже подумали на то, что данный тип просто сумасшедший, но нет. Его неоднократно пытались запихнуть в лечебницу и каждый раз выпускали потому, что он раз за разом признавался вменяемым. Один раз после очередного помещения в психбольницу он голышом забрался на стену лечебницы и отрезал себе мочку уха, как символ того, что власти отделяют часть общества и засовывают их в лечебницы. На молчаливый вопрошающий взгляд приехавших полицейских санитары лишь грустно пожали плечами, после чего неугомонного пришлось отпустить.