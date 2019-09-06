Соответствующее решение принял нынешний глава африканского государства.

Эммерсон Мнангагва, который является в настоящее время действующим президентом государства Зимбабве, присвоил звание национального героя Роберту Мугабе. Это почётное звание он получил посмертно. Стоит отметить, что Роберт Мугабе скончался сегодня утром. Ему было девяносто пять лет, причиной смерти стала болезнь. Для многих граждан своей страны и других государств он стал своего рода «иконой освобождения», который пропагандировал принципы панафриканизма. Всю свою жизнь Роберт Мугабе посвятил свободе и борьбе за права и возможности, которые позволили бы гражданам Зимбабве чувствовать себя полноценными людьми.

Роберт Мугабе примечателен тем, что находится у власти довольно продолжительное время – он стал главой государства с 1980 года. Два года назад он принял решение уйти в отставку – в ноябре 2017 года парламент Зимбабве инициировал процедуру импичмента. Роберт Мугабе оставил пост президента на следующий день после решения парламента. Одновременно в стране начался политический кризис. Причиной сложившейся ситуации стало проведение чисток Робертом Мугабе в лидирующей политической партии под названием «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт».

Уход Мугабе из властных структур не мог не сказаться на соотношении политических сил – в стране произошёл военный переворот. Результатом перемен стал новый президент этого африканского государства – им стал бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва.