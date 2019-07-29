Речь идёт о так называемом «звёздном дожде».

Специалисты называют это природное явление дождём Персеиды. Такое название связано с месторасположением, в котором он возникает – созвездие Персея. Звёздный дождь происходит каждый год. Несмотря на такое поэтичное название, звёздный дождь не имеет никакого отношения к этим небесным объектам. Это космическое явление представляет собой осколки комет, которые падают и попадают в атмосферные слои, при этом они производят своего рода свечение. С поверхности Земли это, действительно, выглядит как падающие звёзды.

Насладиться зрелищным событием можно будет практически в течение всего августа. Однако, в этом году дни, когда падающие частички комет будут особенно заметны, выпадают на середину месяца – это 13 и 14 августа. В эти дни можно заметить от ста до ста пятидесяти падающих «звёздочек» ежечасно на ночном небосводе. После пика, который приходится на середину месяца, падающих осколков комет будет наблюдаться всё меньше. Ближе к 20 августа можно зафиксировать лишь единичные случаи падающих звёзд, это будет выглядеть как редкие вспышки в небе.

Специалисты рекомендуют смотреть на небосвод в северо-восточном направлении, именно в этом месте и расположено созвездие Персеиды. Чем темнее небо, тем заметнее будет звёздный дождь, поэтому наиболее оптимальное время наблюдения приходится на два – четыре часа ночи. В случае полнолуния падающие звёзды будут не так заметны. Не повезло и жителям крупных мегаполисов – подсветка города может затмить огни Персеиды.



