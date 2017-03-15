ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АИЖК планирует привлекать специалистов, имеющих опыт в сфере благоустройства городской среды в Москве, к работе в других регионах России, рассказал на выставке MIPIM в Каннах генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

"Мы привлекаем те компании, которые изменили городскую среду в Москве, к работе в других субъектах. По поручению Правительства РФ мы совместно с Министерством строительства и ЖКХ РФ и КБ "Стрелка" готовим новые стандарты развития городских пространств в масштабе всей страны", - отметил Александр Плутник.

Стандарты комплексного благоустройства территорий - это набор решений по развитию городской среды, общественных пространств, который учитывает исторические и культурные особенности, численность населения.

АИЖК отмечает готовность российских и зарубежных архитекторов работать в разных городах страны. Например, АИЖК совместно с японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei готовит мастер-план развития Владивостока. "Такое партнёрство между ведущими иностранными проектировщиками, инженерами, урбанистами и российскими экспертами создаст ту комфортную городскую среду, к которой мы сегодня стремимся", - сказал Александр Плутник.

По мнению Агентства, российские девелоперы меняют свой подход к созданию качественного жилья и сегодня учитывают не только планировку квартиры, но и обустройство подъезда, двора.