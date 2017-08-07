АСВ передаст АО НПФ "САФМАР" обязательства по выплате пенсий участникам АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД"
АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД", ликвидатором которого является АСВ, и АО НПФ "САФМАР" заключили договор передачи обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненно назначенных участникам негосударственных пенсий и имущества.
В ближайшее время АО НПФ "САФМАР" уведомит всех пенсионеров АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД" о том, как будут организованы выплаты задолженности и пожизненно назначенных негосударственных пенсий. Дополнительная информация будет размещена на сайте АО НПФ "САФМАР" .
22 июня 2016 года Банк России аннулировал лицензии АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД" на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. 4 августа 2016 года Арбитражный суд Кемеровской области принял решение о принудительной ликвидации "МЕЧЕЛ-ФОНДА".
НПФ "САФМАР" неоднократно отбирался на конкурсах АСВ для осуществления выплат негосударственных пенсий клиентам фондов, у которых была отозвана лицензия. В сентябре 2015 года НПФ "Европейский пенсионный фонд" (в 2016 году переименован в НПФ "САФМАР") осуществил первую на пенсионном рынке сделку по приёму активов и обязательств по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий участникам НПФ "Подольский". В апреле 2017 года НПФ "САФМАР" был отобран АСВ для осуществления выплат негосударственных пенсий клиентам ликвидируемого НПФ "ТПП фонд".