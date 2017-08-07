ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) по итогам конкурсного отбора определило АО НПФ "САФМАР" как негосударственный пенсионный фонд, которому передаются обязательства по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий участникам АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД" и выплатной фонд, сформированный за счёт имущества, составляющего пенсионные резервы АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД".

АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД", ликвидатором которого является АСВ, и АО НПФ "САФМАР" заключили договор передачи обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненно назначенных участникам негосударственных пенсий и имущества.

В ближайшее время АО НПФ "САФМАР" уведомит всех пенсионеров АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД" о том, как будут организованы выплаты задолженности и пожизненно назначенных негосударственных пенсий. Дополнительная информация будет размещена на сайте АО НПФ "САФМАР" .

22 июня 2016 года Банк России аннулировал лицензии АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД" на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. 4 августа 2016 года Арбитражный суд Кемеровской области принял решение о принудительной ликвидации "МЕЧЕЛ-ФОНДА".

НПФ "САФМАР" неоднократно отбирался на конкурсах АСВ для осуществления выплат негосударственных пенсий клиентам фондов, у которых была отозвана лицензия. В сентябре 2015 года НПФ "Европейский пенсионный фонд" (в 2016 году переименован в НПФ "САФМАР") осуществил первую на пенсионном рынке сделку по приёму активов и обязательств по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий участникам НПФ "Подольский". В апреле 2017 года НПФ "САФМАР" был отобран АСВ для осуществления выплат негосударственных пенсий клиентам ликвидируемого НПФ "ТПП фонд".