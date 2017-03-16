ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Крупнейшее независимое рейтинговое агентство Китая Dagong Global Credit Rating Company Limited (Dagong) 14 марта присвоило Газпромбанку рейтинг кредитоспособности по национальной китайской шкале на наивысшем уровне "ААА".

Одновременно агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности Газпромбанка в иностранной и национальной валютах на уровне "А-" на одну ступень ниже суверенного рейтинга России.

Прогноз по обоим рейтингам - "стабильный".

В своём рейтинговом отчёте Dagong отмечает сильные рыночные позиции Газпромбанка, рост его операционных доходов и расширение чистой процентной маржи. Финансовое положение Банка характеризуется достаточным уровнем капитализации, контролируемыми рисками ликвидности и сбалансированным графиком погашения обязательств. Агентство отмечает лучшее качество активов Газпромбанка по отношению к его основным конкурентам и адекватный уровень покрытия резервами неработающих активов.

"Сотрудничество с независимым китайским рейтинговым агентством Dagong открывает для Газпромбанка дополнительные возможности для повышения узнаваемости Банка среди азиатских партнёров", - отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Камышёв, куратор Центра рейтингового консультирования.