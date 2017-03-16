Агентство Dagong присвоило Газпромбанку долгосрочный рейтинг "ААА"
Одновременно агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности Газпромбанка в иностранной и национальной валютах на уровне "А-" на одну ступень ниже суверенного рейтинга России.
Прогноз по обоим рейтингам - "стабильный".
В своём рейтинговом отчёте Dagong отмечает сильные рыночные позиции Газпромбанка, рост его операционных доходов и расширение чистой процентной маржи. Финансовое положение Банка характеризуется достаточным уровнем капитализации, контролируемыми рисками ликвидности и сбалансированным графиком погашения обязательств. Агентство отмечает лучшее качество активов Газпромбанка по отношению к его основным конкурентам и адекватный уровень покрытия резервами неработающих активов.
"Сотрудничество с независимым китайским рейтинговым агентством Dagong открывает для Газпромбанка дополнительные возможности для повышения узнаваемости Банка среди азиатских партнёров", - отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Камышёв, куратор Центра рейтингового консультирования.