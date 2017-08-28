ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банковская группа "Альфа-Банк", в которую входит ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние компании, объявила о результатах своей работы за первое полугодие 2017 года на основе международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). За это время Группа продемонстрировала качественную положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности, усилила свои позиции на рынке, ещё раз продемонстрировав устойчивость своей бизнес-модели.

Чистая прибыль Банковской группы за первое полугодие 2017 выросла в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием предыдущего года и достигла 436 млн. долларов США (против 161 млн. долларов США по итогам первого полугодия 2016 года).

"Первое полугодие 2017 года стало для нас временем новых возможностей. На фоне восстановления российской экономики и благодаря слаженной и высокоэффективной работе нам удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить кредитование, улучшив при этом качество активов. Ещё одним достижением стало увеличение доли безрискового дохода в общих доходах банковской группы. От лица всего банка хотел бы поблагодарить клиентов за оказанное доверие и выбор нашего банка", - прокомментировал Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор, член Правления Альфа-Банка.

В первом полугодии 2017 года объём чистого процентного дохода увеличился на 18,6% до 783 млн. долларов США за счёт опережающего роста процентных доходов на фоне снижения процентных ставок. Показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,4%.

За прошедший период группа отмечала существенное повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 4,2% в начале года до 2,8%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами остаётся по-прежнему консервативно высоким и составляет 107,2%. Ставка резервирования на конец первого полугодия 2017 года составила 3,0%.

Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 43,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 396 млн. долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов достигла на конец первого полугодия 2017 рекордного уровня в 35,7%, что отражает стратегию банка по увеличению стабильного безрискового дохода и усилению роли транзакционного бизнеса.

Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" выросли на 9,3% по сравнению с прошлым годом и составили 41 804 млн. долларов США по состоянию на 30 июня 2017 года.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 8,6% до 25 957 млн. долларов США по сравнению с 23 901 млн. долларов США в конце 2016 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 7,6% до 22 531 млн. долларов США. Розничный кредитный портфель увеличился на 16,0% и составил 3 426 млн. долларов США.

Обязательства Банковской группы "Альфа-Банк" увеличились на 10,1% до 35 805 млн. долларов США по состоянию на 30 июня 2017 года. Средства клиентов увеличились на 21,6% до 26 408 млн. долларов США. При этом объём текущих счетов вырос на 11,9%, а их доля в средствах клиентов составила 46,7%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

Капитал Банковской группы "Альфа-Банк" за отчётный период вырос на 4,6% до 5 999 млн. долларов США с 5 734 млн. долларов США в конце 2016 года. Показатели капитала по стандартам Базель I поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 20,5%, и 15,8% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы.

Банковская группа "Альфа-Банк" по результатам июля 2017 года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В первом полугодии 2017 года Банковской группе удалось существенно усилить свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:

- средняя доля рынка по средствам розничных клиентов "до востребования" выросла до 9,26% по сравнению с 8,98% на начало 2016 года;

- средняя доля на рынке корпоративного кредитования выросла до 3,53% по сравнению с 3,30% на начало года;

- количество клиентов массового корпоративного бизнеса с начала года увеличилось на 16,5% и составило 335 500.

Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы "Альфа-Банк" подтверждается и высокими кредитными рейтингами. В мае 2017 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по Альфа-Банку со "Стабильного" на "Позитивный" и подтвердило долгосрочный рейтинг Банка на уровне BB. По мнению агентства, несмотря на сложную экономическую ситуацию Банковская группа "Альфа-Банк" в течение последних нескольких лет поддерживает высокое кредитное качество активов, а также отмечает усиление капитализации Банка. Также 21 февраля 2017 года рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогнозы по рейтингам Банковской Группы "Альфа-Банк" с "Негативного" на "Стабильный". Затем, в мае 2017 Moody’s повысило базовую оценку кредитоспособности Банка с ba3 до ba2. В марте 2017 рейтинговое агентство FitchRatings пересмотрело прогнозы по Альфа-Банку с "Негативного" на "Стабильный".

Финансовые результаты группы "Альфа-Банк" составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности и проверены аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчётности (МСФО) совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель - 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал - 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьёвых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.