ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 февраля 2017 года клиенты Альфа-Банка — владельцы пакетов услуг «Оптимум» и «Комфорт» — без комиссии смогут оплатить в мобильном банке «Альфа-Мобайл» и интернет-банке «Альфа-Клик» коммунальные услуги, городскую телефонию и штрафы ГИБДД.

Зачисление средств происходит моментально по реквизитам более 10 000 компаний, из которых получателей коммунальных платежей — более 4 000. Клиент может получить pdf-квитанцию за любой платеж. Для регулярных платежей списание можно настроить автоматически после подтверждения оплаты по счету – надо создать шаблон в интернет-банке, и не придется каждый раз вводить данные.