"АльфаСтрахование", "Ингосстрах" и СОГАЗ защитили космические аппараты ФГУП "Космическая связь" на 41 млрд руб.
10.01.2017, 13:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «АльфаСтрахование» совместно с «Ингосстрах» и СОГАЗ выступили страховщиками космических аппаратов «Экспресс-АМ33», «Экспресс-АМ44», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМ8» «Экспресс-АМУ1». Страхователем выступило ФГУП «Космическая связь». Общая страховая сумма составляет более 41 млрд руб.
Договор заключен по результатам открытого конкурса на условиях сострахования. Доли компаний распределены следующим образом: «Ингосстрах» – 60%, СОГАЗ – 30% и «АльфаСтрахование» – 10%.
Застрахованные космические аппараты функционируют на орбите и предназначены для обеспечения цифрового телерадиовещания, телефонии, видео-конференц-связи, передачи данных, доступа в сеть Интернет. Полис покрывает риски полной и/или частичной гибели. Период страхования – с 31.12.2016 по 31.12.2017.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» - российский государственный оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса и обладает более чем 45-летним опытом создания и эксплуатации спутниковых систем связи и вещания в интересах государственных и коммерческих пользователей на территории России и большинства стран мира. Предприятию принадлежит самая крупная в России орбитальная группировка из 13 геостационарных спутников. Зоны обслуживания космических аппаратов охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, Австралии. Разветвленная наземная инфраструктура включает в себя пять телепортов – центров космической связи, расположенных на территории от Московской области до Хабаровского края, а также технический центр «Шаболовка» в Москве.
Договор заключен по результатам открытого конкурса на условиях сострахования. Доли компаний распределены следующим образом: «Ингосстрах» – 60%, СОГАЗ – 30% и «АльфаСтрахование» – 10%.
Застрахованные космические аппараты функционируют на орбите и предназначены для обеспечения цифрового телерадиовещания, телефонии, видео-конференц-связи, передачи данных, доступа в сеть Интернет. Полис покрывает риски полной и/или частичной гибели. Период страхования – с 31.12.2016 по 31.12.2017.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» - российский государственный оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса и обладает более чем 45-летним опытом создания и эксплуатации спутниковых систем связи и вещания в интересах государственных и коммерческих пользователей на территории России и большинства стран мира. Предприятию принадлежит самая крупная в России орбитальная группировка из 13 геостационарных спутников. Зоны обслуживания космических аппаратов охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, Австралии. Разветвленная наземная инфраструктура включает в себя пять телепортов – центров космической связи, расположенных на территории от Московской области до Хабаровского края, а также технический центр «Шаболовка» в Москве.