ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк «Возрождение» стал победителем открытого конкурса Министерства строительного комплекса Московской области на участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». В результате отбора банк «Возрождение» станет единственным финансовым партнёром программы, который будет реализовывать целевую программу в течение 2017-2020 гг.

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» нацелена на поддержку молодых семей, которые признаны нуждающимися в улучшении условий проживания, и действует в рамках федеральной целевой программы «Жилище» и государственной программы Московской области «Жилище». Молодым семьям — участникам подпрограммы предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья или оплату первоначального взноса.

Для участия в целевой программе супруги должны находиться в законном браке и возраст каждого из них не должен превышать 35 лет. Наличие ребёнка не является обязательным условием участия, за исключением неполных семей. Участники могут сами выбрать жильё на свое усмотрение, но обязательно на территории Московской области.

По условиям программы, участники должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь доходы, достаточные для оплаты приобретаемого жилья. Размер социальной выплаты рассчитывается органом местного самоуправления и составляет 35% от расчётной стоимости приобретаемого жилья.

Напомним, что банк «Возрождение» был участником программы «Обеспечение жильём молодых семей» с 2007 года и после небольшого перерыва возобновил своё участие в 2016 году.