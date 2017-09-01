ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" опубликовало рейтинг российских банков по объёму выдачи ипотеки в 2017 году. По итогам исследования, банк "Возрождение" занял 8 место.



Объём выданной ипотеки банком "Возрождение" в I полугодии 2017 года составил 9,23 млрд руб., прирост по выдаче по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 10,2%, сумма ипотечного портфеля на 01.07.17 — 38, 4 млрд руб. В рейтинге представлены данные по 323 российским банкам с представленной на сайте Центробанка РФ отчётностью.

"Высокие позиции банка на рынке жилищного кредитования в профильных рейтингах являются закономерным итогом нашей планомерной работы по развитию ипотеки, — прокомментировал результат Олег Коркин, Директор департамента нетранзакционных продуктов и централизованных продаж банка "Возрождение".