Барт Шлатман назначен старшим вице-президентом по трансформации Сбербанка
01.02.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С сегодняшнего дня Барт Шлатман назначен старшим вице-президентом по трансформации Сбербанка. В этой позиции он будет подчиняться напрямую Президенту, Председателю Правления банка Герману Грефу.
Барт Шлатман присоединяется к команде топ-менеджеров Сбербанка после карьеры в группе ING, где он работал более 22 лет на различных должностях. Последние 10 лет г-н Шлатман занимал позицию главного операционного директора нидерландского подразделения ING, на которой возглавлял один из самых инновационных процессов трансформации в банковской сфере. Он был одним из лидеров, преобразовавших ING Netherlands в омниканальный банк с четкими клиентскими сценариями и agile-принципами работы.
Сбербанк ранее объявил о реализации модели омниканального обслуживания клиентов. Банк работает над достижением поставленных целей, переводя пользовательский опыт в цифровую среду, в частности, через внедрение Единой фронтальной системы, Автоматизированной банковской системы и еще нескольких передовых технологических платформ. Сбербанк стремится к повышению скорости внедрения инноваций и поэтому реализует принцип agile в своей работе.
Герман Греф отметил: «Успех Sbergile трансформации — важный фактор для достижения наших амбициозных целей. Мы рады, что господин Шлатман присоединяется к нашей команде. У нас есть уверенность, что его обширный опыт поможет нам успешно трансформировать наш банк в высокопроизводительную, эффективную, надёжную и гибкую компанию. Я надеюсь, что наша трансформация станет примером для других компаний в нелегком пути повышения собственной эффективности».
Барт Шлатман присоединяется к команде топ-менеджеров Сбербанка после карьеры в группе ING, где он работал более 22 лет на различных должностях. Последние 10 лет г-н Шлатман занимал позицию главного операционного директора нидерландского подразделения ING, на которой возглавлял один из самых инновационных процессов трансформации в банковской сфере. Он был одним из лидеров, преобразовавших ING Netherlands в омниканальный банк с четкими клиентскими сценариями и agile-принципами работы.
Сбербанк ранее объявил о реализации модели омниканального обслуживания клиентов. Банк работает над достижением поставленных целей, переводя пользовательский опыт в цифровую среду, в частности, через внедрение Единой фронтальной системы, Автоматизированной банковской системы и еще нескольких передовых технологических платформ. Сбербанк стремится к повышению скорости внедрения инноваций и поэтому реализует принцип agile в своей работе.
Герман Греф отметил: «Успех Sbergile трансформации — важный фактор для достижения наших амбициозных целей. Мы рады, что господин Шлатман присоединяется к нашей команде. У нас есть уверенность, что его обширный опыт поможет нам успешно трансформировать наш банк в высокопроизводительную, эффективную, надёжную и гибкую компанию. Я надеюсь, что наша трансформация станет примером для других компаний в нелегком пути повышения собственной эффективности».