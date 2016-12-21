ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В московском офисе АО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа" (СПбМТСБ) состоялось совещание руководителей бирж-участниц Комитета по товарным рынкам при Международной ассоциации бирж стран СНГ (КТР МАБ СНГ).

В мероприятии приняли участие Председатель Правления АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" Курмет Оразаев, Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, председатель правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) Аркадий Саликов, Директор АО "Национальная товарная биржа" Сергей Наумов и Исполнительный директор МАБ СНГ Алексей Куприн.

В рамках совещания обсуждены предварительные итоги работы бирж-участниц комитета в 2016 г. и предложения по развитию организации на 2017 г. Участники совещания выработали единое мнение о необходимости объединения усилий бирж с целью обеспечения скоординированной политики в сфере биржевой торговли товарами на территории Евразийского экономического союза. В этой связи основное внимание планируется уделить взаимодействию с Евразийской экономической комиссией, формированию модели клирингового и расчётного обслуживания участников общего рынка, в т. ч. созданию системы минимизации рисков, а также ведению единой базы биржевых ценовых индикаторов и биржевой статистики.

По оценке первых лиц бирж-участниц, работа в рамках КТР МАБ СНГ отвечает общим задачам в области формирования интегрированного организованного товарного рынка и создания объективных рыночных индикаторов по наиболее значимым сырьевым товарам. При этом важным здесь является постоянный обмен опытом внедрения новых инструментов торговли, а также тесное взаимодействие с участниками рынка, регуляторами и рабочими органами ЕЭК.