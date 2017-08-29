ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк завершил I-е полугодие с чистой прибылью в размере 3,4 млрд. руб. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, что на 16,7% больше результата годом ранее.

«По итогам деятельности "АК БАРС" Банка за 1 полугодие 2017 года мы смогли закрепить и улучшить достигнутые результаты. Результаты 6 месяцев 2017 года в меньшей степени обусловлены рыночной конъюнктурой, растёт процентная маржа и комиссионный доход. Как мы и ожидали, темпы резервирования кредитного портфеля снизились, а доля ликвидных активов растет. Динамика показателей подтверждает верность выбранной стратегии, - прокомментировал Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев. - Мы планируем сохранить тенденции по росту операционной эффективности как за счет улучшения показателей по классическим банковским продуктам, так и за счет внедрения передовых цифровых продуктов и услуг".

Чистая процентная маржа в отчётном периоде увеличилась до 2,9% с 2,0% за аналогичный период 2016 года.

Чистый процентный доход до создания резервов увеличился на 31,7% до 4 млрд. руб. относительно аналогичного периода прошлого года на фоне опережающего сокращения процентных расходов.

Рост административных расходов на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года обусловлен инвестициями в IT технологии и внедрение новых онлайн сервисов и других банковских продуктов.

Активы Банка на конец первого полугодия 2017 г. составили 393,9 млрд. руб., что на 2,3% меньше по сравнению с началом отчетного периода.

С начала года кредитный портфель «АК БАРС» Банка (до вычета резервов) изменился незначительно: прирост составил 0,7%, до 238,0 млрд. руб. При этом портфель корпоративных кредитов (до резервов) увеличился на 2,7% и составил 169,4 млрд. руб., портфель розничных кредитов сократился на 3,8%, до 68,6 млрд. руб. Чистый совокупный кредитный портфель с начала года сократился на 1,3%, составив 209,5 млрд. руб. Доля резервов в совокупном кредитном портфеле с начала года увеличилась на 1,7 п.п., до 11,9%.