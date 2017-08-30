ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за июль и 7 месяцев, закончившиеся 31 июля 2017 года.

Отчет о прибылях и убытках

Чистая прибыль группы ВТБ составила 9,8 млрд рублей (4-кратный рост год к году) в июле 2017 года и 67,7 млрд рублей (4-кратный рост год к году) за 7 месяцев 2017 года против чистой прибыли 2,4 млрд рублей в июле 2016 года и 17,8 млрд рублей за 7 месяцев 2016 года;

Чистые процентные доходы составили 39,8 млрд рублей в июле 2017 года и 266,9 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года, увеличившись на 12,4% и на 10,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост чистых процентных доходов был вызван продолжающимся восстановлением чистой процентной маржи, составившей 4,2% в июле 2017 года и 4,1% за 7 месяцев 2017 года против 3,8% в июле 2016 года и 3,7% за 7 месяцев 2016 года;

Чистые комиссионные доходы составили 7,8 млрд рублей в июле 2017 года и 50,9 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года, увеличившись на 8,3% и на 16,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Совокупные расходы Группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 16,0 млрд рублей в июле 2017 года и 92,0 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года, снизившись на 33,6% и на 27,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска включая обязательства кредитного характера составила 1,8% в июле 2017 года и 1,5% за 7 месяцев 2017 года против 2,7% в июле 2016 года и 2,1% за 7 месяцев 2016 года;

Расходы на персонал и административные расходы составили 19,4 млрд рублей в июле 2017 года, увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и 142,0 млрд рублей по итогам 7 месяцев 2017 года, увеличившись на 6,4% по сравнению с 7 месяцами 2016 года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 40,8% в июле 2017 года и 43,8% за 7 месяцев 2017 года против 38,3% в июле 2016 года и 47,4% за 7 месяцев 2016 года.

Отчёт о финансовом положении