Чистая прибыль группы ВТБ составила 67,7 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года
30.08.2017, 11:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за июль и 7 месяцев, закончившиеся 31 июля 2017 года.
Отчет о прибылях и убытках
- Чистая прибыль группы ВТБ составила 9,8 млрд рублей (4-кратный рост год к году) в июле 2017 года и 67,7 млрд рублей (4-кратный рост год к году) за 7 месяцев 2017 года против чистой прибыли 2,4 млрд рублей в июле 2016 года и 17,8 млрд рублей за 7 месяцев 2016 года;
- Чистые процентные доходы составили 39,8 млрд рублей в июле 2017 года и 266,9 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года, увеличившись на 12,4% и на 10,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост чистых процентных доходов был вызван продолжающимся восстановлением чистой процентной маржи, составившей 4,2% в июле 2017 года и 4,1% за 7 месяцев 2017 года против 3,8% в июле 2016 года и 3,7% за 7 месяцев 2016 года;
- Чистые комиссионные доходы составили 7,8 млрд рублей в июле 2017 года и 50,9 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года, увеличившись на 8,3% и на 16,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;
- Совокупные расходы Группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 16,0 млрд рублей в июле 2017 года и 92,0 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года, снизившись на 33,6% и на 27,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска включая обязательства кредитного характера составила 1,8% в июле 2017 года и 1,5% за 7 месяцев 2017 года против 2,7% в июле 2016 года и 2,1% за 7 месяцев 2016 года;
- Расходы на персонал и административные расходы составили 19,4 млрд рублей в июле 2017 года, увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и 142,0 млрд рублей по итогам 7 месяцев 2017 года, увеличившись на 6,4% по сравнению с 7 месяцами 2016 года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 40,8% в июле 2017 года и 43,8% за 7 месяцев 2017 года против 38,3% в июле 2016 года и 47,4% за 7 месяцев 2016 года.
Отчёт о финансовом положении
- По состоянию на 31 июля 2017 года совокупные активы группы ВТБ составили 12 768,3 млрд рублей, увеличившись на 1,3% в июле и на 1,4% с начала 2017 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,7% в июле и на 1,0% за 7 месяцев 2017 года. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,5% в июле, сократившись на 1,1% с начала 2017 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,5% в июле и на 8,3% с начала 2017 года;
- По состоянию на 31 июля 2017 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 6,4%, увеличившись на 10 б.п. за месяц и оставшись без изменения с начала 2017 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами по состоянию на 31 июля 2017 года составил 104,6% (105,2% по состоянию на 30 июня 2017 года, 104,6% по состоянию на 31 декабря 2016 года).
Источник: ВТБ