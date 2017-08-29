ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года совокупный объём кредитов, предоставленных банками малым и средним предпринимателям, составил 2,9 трлн руб., при этом рынок впервые за два года показал уверенную положительную динамику (+20% в 1П17 против -1% в 1П16 и -36% в 1П15). Совокупный портфель кредитов МСБ также перестал сокращаться, увеличившись с 01.07.16 по 01.07.17 на 4% до 4,8 трлн руб. Дефолтность сегмента МСБ снизилась: объём просроченной задолженности составил на 01.07.17 636 млрд руб. (-10% по сравнению с данными на 01.07.16), а её доля в кредитном портфеле МСБ сократилась до 13,2% (-2 п.п. по сравнению с 01.07.16).

Положительная динамика рынка обусловлена, в первую очередь, активностью Сбербанка, без учёта которого общая задолженность по кредитам МСБ уменьшилась бы за период с 01.07.16 по 01.07.17 на 2%. Помимо лидера рынка положительную динамику портфелей среди ТОП-10 показали только Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, существенно укрепившие свои позиции (Промсвязьбанк переместился с 10-ой на 5-ую позицию, Райффайзенбанк – с 14-ой на 7-ую). Наилучший результат в ТОП-30 показал ранее не принимавший участие в исследовании Российский Капитал: портфель банка вырос более чем в 3 раза, позволив сразу занять 19-ю строчку в рэнкинге.

Концентрация рынка в рассматриваемом периоде увеличилась до рекордного уровня за последние годы: доля банков из ТОП-30 по активам в совокупном объеме задолженности по кредитам МСБ достигла 65%, прибавив за год 11 п.п. Небольшие банки напротив постепенно уступали свои позиции: приходящийся на них совокупный портфель уменьшился за последние 12 месяцев на 22%.

Всего в исследовании приняли участие 44 банка, активно работающих с субъектами МСБ.

Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.17