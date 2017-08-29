Эксперт РА: доля ТОП-30 банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса достигла рекордных 65%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года совокупный объём кредитов, предоставленных банками малым и средним предпринимателям, составил 2,9 трлн руб., при этом рынок впервые за два года показал уверенную положительную динамику (+20% в 1П17 против -1% в 1П16 и -36% в 1П15). Совокупный портфель кредитов МСБ также перестал сокращаться, увеличившись с 01.07.16 по 01.07.17 на 4% до 4,8 трлн руб. Дефолтность сегмента МСБ снизилась: объём просроченной задолженности составил на 01.07.17 636 млрд руб. (-10% по сравнению с данными на 01.07.16), а её доля в кредитном портфеле МСБ сократилась до 13,2% (-2 п.п. по сравнению с 01.07.16).
Положительная динамика рынка обусловлена, в первую очередь, активностью Сбербанка, без учёта которого общая задолженность по кредитам МСБ уменьшилась бы за период с 01.07.16 по 01.07.17 на 2%. Помимо лидера рынка положительную динамику портфелей среди ТОП-10 показали только Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, существенно укрепившие свои позиции (Промсвязьбанк переместился с 10-ой на 5-ую позицию, Райффайзенбанк – с 14-ой на 7-ую). Наилучший результат в ТОП-30 показал ранее не принимавший участие в исследовании Российский Капитал: портфель банка вырос более чем в 3 раза, позволив сразу занять 19-ю строчку в рэнкинге.
Концентрация рынка в рассматриваемом периоде увеличилась до рекордного уровня за последние годы: доля банков из ТОП-30 по активам в совокупном объеме задолженности по кредитам МСБ достигла 65%, прибавив за год 11 п.п. Небольшие банки напротив постепенно уступали свои позиции: приходящийся на них совокупный портфель уменьшился за последние 12 месяцев на 22%.
Всего в исследовании приняли участие 44 банка, активно работающих с субъектами МСБ.
Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.17
|Место по объему портфеля кредитов МСБ на 01.07.17
|Место по объему портфеля кредитов МСБ на 01.07.16
|Наименование банка
|№ лицензии
|Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн руб.
|Темп прироста за период 01.07.16-01.07.17, %
|Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.17
|на 01.07.17
|на 01.07.16
|1
|1
|ПАО Сбербанк
|1481
|1 192 251
|958 542
|24,4%
|-
|2
|3
|ВТБ 24 (ПАО)
|1623
|176 352
|182 762
|-3,5%
|ruAA
|3
|5
|ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
|436
|66 820
|70 469
|-5,2%
|-
|4
|6
|ПАО "АК БАРС" БАНК
|2590
|61 585
|63 593
|-3,2%
|-
|5
|10
|ПАО "Промсвязьбанк"
|3251
|56 757
|40 789
|39,1%
|ruA
|6
|7
|Банк "Возрождение" (ПАО)
|1439
|54 763
|61 064
|-10,3%
|ruA-
|7
|14
|АО "Райффайзенбанк"
|3292
|39 636
|34 771
|14,0%
|-
|8
|12
|ПАО "БИНБАНК"
|323
|37 261
|38 203
|-2,5%
|-
|9
|11
|АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)
|2763
|36 763
|39 104
|-6,0%
|-
|10
|-
|ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
|2275
|35 079
|37 845
|-7,3%
|-
|11
|8
|ТКБ БАНК ПАО
|2210
|33 499
|48 830
|-31,4%
|ruA
|12
|15
|КБ "Кубань Кредит" ООО
|2518
|33 433
|33 769
|-1,0%
|-
|13
|13
|ПАО Банк "ФК Открытие"
|2209
|30 746
|34 825
|-11,7%
|-
|14
|16
|ПАО КБ "Центр-инвест"
|2225
|29 673
|32 115
|-7,6%
|-
|15
|19
|АО "Банк Интеза"
|2216
|21 785
|25 235
|-13,7%
|-
|16
|17
|КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
|2707
|19 748
|28 423
|-30,5%
|-
|17
|23
|ПАО Банк ЗЕНИТ
|3255
|17 899
|16 461
|8,7%
|-
|18
|34
|ПАО РОСБАНК
|2272
|14 390
|13 654
|5,4%
|-
|19
|-
|АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
|2312
|13 310
|3 664
|263,3%
|ruBBB-
|20
|22
|ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
|2733
|12 678
|18 123
|-30,0%
|ruBBB+
|21
|26
|ПАО "Запсибкомбанк"
|918
|11 331
|11 620
|-2,5%
|ruA
|22
|27
|ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
|493
|10 248
|9 340
|9,7%
|ruA+
|23
|30
|Банк "Левобережный" (ПАО)
|1343
|10 020
|8 111
|23,5%
|ruBBB+
|24
|28
|"СДМ-Банк" (ПАО)
|1637
|8 538
|9 084
|-6,0%
|ruA
|25
|-
|АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
|2602
|8 088
|9 562
|-15,4%
|ruA-
|26
|31
|ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
|485
|6 996
|6 721
|4,1%
|ruAA-
|27
|33
|АККСБ "КС БАНК" (ПАО)
|1752
|4 819
|4 890
|-1,5%
|ruBB-
|28
|35
|ПАО КБ "РусЮгбанк"
|2093
|4 677
|4 364
|7,2%
|ruBBB
|29
|48
|Банк "Первомайский" (ПАО)
|518
|3 876
|1 451
|167,1%
|ruCCC
|30
|-
|АКБ "Кранбанк" (ЗАО)
|2271
|3 441
|3 809
|-9,7%
|ruCCC