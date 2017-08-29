ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года совокупный объём кредитов, предоставленных банками малым и средним предпринимателям, составил 2,9 трлн руб., при этом рынок впервые за два года показал уверенную положительную динамику (+20% в 1П17 против -1% в 1П16 и -36% в 1П15). Совокупный портфель кредитов МСБ также перестал сокращаться, увеличившись с 01.07.16 по 01.07.17 на 4% до 4,8 трлн руб. Дефолтность сегмента МСБ снизилась: объём просроченной задолженности составил на 01.07.17 636 млрд руб. (-10% по сравнению с данными на 01.07.16), а её доля в кредитном портфеле МСБ сократилась до 13,2% (-2 п.п. по сравнению с 01.07.16).

Положительная динамика рынка обусловлена, в первую очередь, активностью Сбербанка, без учёта которого общая задолженность по кредитам МСБ уменьшилась бы за период с 01.07.16 по 01.07.17 на 2%. Помимо лидера рынка положительную динамику портфелей среди ТОП-10 показали только Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, существенно укрепившие свои позиции (Промсвязьбанк переместился с 10-ой на 5-ую позицию,  Райффайзенбанк – с 14-ой на 7-ую). Наилучший результат в ТОП-30 показал ранее не принимавший участие в исследовании Российский Капитал: портфель банка вырос более чем в 3 раза, позволив сразу занять 19-ю строчку в рэнкинге.

Концентрация рынка в рассматриваемом периоде увеличилась до рекордного уровня за последние годы: доля банков из ТОП-30 по активам в совокупном объеме задолженности по кредитам МСБ достигла 65%, прибавив за год 11 п.п. Небольшие банки напротив постепенно уступали свои позиции: приходящийся на них совокупный портфель уменьшился за последние 12 месяцев на 22%.

Всего в исследовании приняли участие 44 банка, активно работающих с субъектами МСБ.  

Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.17

Место по объему портфеля кредитов МСБ на 01.07.17 Место по объему портфеля кредитов МСБ на 01.07.16 Наименование банка № лицензии Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн руб. Темп прироста за период 01.07.16-01.07.17, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.17
на 01.07.17 на 01.07.16
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 192 251 958 542 24,4% -
2 3 ВТБ 24 (ПАО) 1623 176 352 182 762 -3,5% ruAA
3 5 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 66 820 70 469 -5,2% -
4 6 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 61 585 63 593 -3,2% -
5 10 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 56 757 40 789 39,1% ruA
6 7 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 54 763 61 064 -10,3% ruA-
7 14 АО "Райффайзенбанк" 3292 39 636 34 771 14,0% -
8 12 ПАО "БИНБАНК" 323 37 261 38 203 -2,5% -
9 11 АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) 2763 36 763 39 104 -6,0% -
10 - ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 35 079 37 845 -7,3% -
11 8 ТКБ БАНК ПАО 2210 33 499 48 830 -31,4% ruA
12 15 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 33 433 33 769 -1,0% -
13 13 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 30 746 34 825 -11,7% -
14 16 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 29 673 32 115 -7,6% -
15 19 АО "Банк Интеза" 2216 21 785 25 235 -13,7% -
16 17 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 19 748 28 423 -30,5% -
17 23 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 17 899 16 461 8,7% -
18 34 ПАО РОСБАНК 2272 14 390 13 654 5,4% -
19 - АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) 2312 13 310 3 664 263,3% ruBBB-
20 22 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 12 678 18 123 -30,0% ruBBB+
21 26 ПАО "Запсибкомбанк" 918 11 331 11 620 -2,5% ruA
22 27 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 10 248 9 340 9,7% ruA+
23 30 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 10 020 8 111 23,5% ruBBB+
24 28 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 8 538 9 084 -6,0% ruA
25 - АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 8 088 9 562 -15,4% ruA-
26 31 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 6 996 6 721 4,1% ruAA-
27 33 АККСБ "КС БАНК" (ПАО) 1752 4 819 4 890 -1,5% ruBB-
28 35 ПАО КБ "РусЮгбанк" 2093 4 677 4 364 7,2% ruBBB
29 48 Банк "Первомайский" (ПАО) 518 3 876 1 451 167,1% ruCCC
30 - АКБ "Кранбанк" (ЗАО) 2271 3 441 3 809 -9,7% ruCCC