ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Банка «Александровский» на уровне A(III) и изменил прогноз со стабильного на развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением».

Поддержку рейтингу оказали приемлемый уровень достаточности капитала (01.12.2016 Н1.0=12,1%; Н1.1=9,4%; Н1.2=9,4%) и хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.12.2016 покрытие ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов обеспечением без учёта залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 161%; с учетом данных компонентов - 568%). Агентство позитивно оценивает хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (01.12.2016 Н2=74%; Н3=105%; отношение LAM к привлечённым средствам - 31,2%), высокую долю ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России (92,3% портфеля на 01.12.2016) и возможность привлечения дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО (на 01.12.2016 портфель ценных бумаг в размере около 1,5 млрд руб. не обременен).

Установление развивающегося прогноза и статуса «под наблюдением» по рейтингу обусловлены неполным выполнением ранее заявленных планов банка по консолидации акций у двух конечных собственников до конца 2016 года. Агентство ожидает изменение структуры собственности в течение ближайших трёх месяцев и отмечает, что невыполнение данных планов может привести к более консервативной оценке подверженности банка регулятивным рискам и оказать давление на рейтинг. Агентство негативно оценивает высокую концентрацию привлеченных средств на крупнейшем кредиторе (на 01.12.2016 доля средств крупнейшего кредитора (ЦБ РФ) составила 12,8%) и сохраняющуюся деконцентрированную структуру собственности (на 01.12.2016 крупнейший собственник владеет 25,6% акций банка). Давление на рейтинг оказали высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.12.2016 отношение крупных кредитных рисков к активам за вычетом резервов составило 51,7%), недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам (на 01.12.2016 дельта между расчетным и фактическим РВПС к капиталу составила 33,6%) и низкий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (87,3% за III квартал 2016 года).

ПАО Банк «Александровский» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 53) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, инвестировании в ценные бумаги. Головной офис и 7 дополнительных офисов расположены в г. Санкт-Петербурге, также имеются филиал в г. Москве, два операционных офиса в Ленинградской области и два операционных офиса в Мурманской области. На 01.12.2016 размер активов банка по РСБУ составил 14,5 млрд руб. (188-е место в рэнкинге по активам RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 2,0 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 14,7 млн руб.



Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 09.07.2012. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 13.07.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 12.01.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 3 месяца. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.